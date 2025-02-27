中国で、男性同士の恋愛を描いたボーイズ・ラブ（BL）作品が人気を集めている。その理由は何か。『BLと中国』（ひつじ書房）を書いた立命館大学政策科学部の周密助教に、ジャーナリストの高口康太さんが聞いた――。（前編／全2回）■“中国BL”の恐るべき実力「もし検閲がなければ、中国コンテンツがBL市場を制覇していただろう」なんとも強烈なパワーワードだ。漫画『魁‼男塾』の名台詞「江田島があと10人いたらアメリカ