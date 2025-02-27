セブン＆アイの創業家が摸索していた自社の買収計画＝MBO。一転して、これを「断念」することがわかりました。何が起きたのでしょうか？けさ、セブン＆アイが発表した一枚の紙。そこに書かれていたのは…。「必要となる資金調達の目途が立たなくなったとの連絡を受領した」創業家が軸となって検討していた買収提案が頓挫したことを明かしたのです。巨大流通グループにいま、何が起きているのでしょうか？カナダのコンビニ大手から7