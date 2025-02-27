いわゆる「年収103万円の壁」の議論が山場を迎えています。与党が示した新たな案に国民民主党は27日、反対する方針を確認しました。与党は壁を160万円まで引き上げる新たな案の年度内成立、つまり3月中の成立を目指します。この案で私たちの手取りはどれだけ増えるのか、政治部官邸キャップの平本典昭記者が伝えます。まず、与党は年末に壁を123万円まで引き上げることを決めました。国民民主はこれまで178万円を譲らず、協議はい