昨年9月に右肘クリーニング手術を受けた楽天の荘司康誠投手（24）が27日、本拠楽天モバイルパークでの1軍練習に合流した。キャッチボールや遠投などで汗を流し「キャンプで徐々に球数を増やしていけましたし、この間実戦でも少し投げられたので、いい感じかなと思います」と笑顔を見せた。三木監督からは「無理しないことを一番に考えてほしい」という要望があったことを明かし、「開幕だけじゃない、とは言い聞かせてやりま