林官房長官は、去年1年間に生まれた子どもの数が9年連続で過去最少を更新したことについて、「多くの方々の子どもを産み育てたいという希望が実現しておらず、少子化に歯止めがかかっていない」との認識を示しました。林官房長官「多くの方々の子どもを産み育てたいという希望が実現しておらず、少子化に歯止めがかかっていないものと考えております」厚生労働省によりますと、去年1年間に生まれた子どもの数は日本で生まれた外国