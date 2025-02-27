防災集団移転のイメージ能登半島地震で大きな被害を受けた石川県輪島市の山間部に位置する「別所谷町」の住民が27日、地区内での住宅再建が難しいとして、市街地への集団移転を求める考えを市側に伝えた。地区の全世帯が、災害時に孤立するリスクの低い場所に移ることを希望しており、市は国の「防災集団移転促進事業」を活用し後押しする方針。能登半島地震の被災自治体で、国事業の活用が見込まれる集団移転計画は初めて。