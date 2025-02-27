ÅìµþÃÏºÛ¤Ê¤É¤¬Æþ¤ëºÛÈ½½ê¹çÆ±Ä£¼Ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¡×¤Î½êÂ°Áª¼ê¤¬¡¢À­Åª¤ÊÉô°Ì¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë»î¹çÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤È±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬Åê¹Æ¼Ô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¡ÊÅçºêË®É§ºÛÈ½´±¡Ë¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤¬27Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥¢¥ÊÂ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÏÂ²ò¾ò¹à¤Ë¤Ï²ò·è¶â·×100Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤ä¼Õºá¤Î¤Û¤«¡¢½êÂ°Áª¼ê¤Î»î¹ç¤òÅê¹Æ¼Ô¤¬´ÑÀï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Î³ÎÌó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£17ÆüÉÕ¡£