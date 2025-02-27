阪神・岩崎優投手が春季沖縄キャンプ（宜野座）最終クール２日目となった２７日にライブＢＰに登板。ドラフト４位ルーキー・町田隼乙捕手（２１＝ＢＣ埼玉）ら若手を相手に、安打性の当たりをほとんど許さぬ仕上がりの良さを披露した。前クールまで二軍キャンプ地・具志川での独自調整をチームから許可されていたプロ１２年目左腕は「ちょっとしたきっかけで一気に伸びて行きそうな選手がたくさんいた。ウカウカしていられない