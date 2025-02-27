テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（３０）が公私ともに仲の良い「令和ロマン」郄比良くるま（３０）にメッセージを送った。２６日深夜放送の「ひっかかりニーチェ」に出演。同番組は三谷アナとお笑いタレントの永野、そしてくるまの３人で回してきた。ところが、くるまが一連のオンラインカジノ問題で活動自粛することに…。永野はくるま不在で番組打ち切りが頭をよぎったようで「自分の核となるものが取られた虚無感」