メーガン妃が４日公開予定のネットフリックス新番組の新しい場面をインスタグラムで公開したが、投稿を数秒後に削除し、その後に再投稿するするという謎の行動を取った。英紙デーリー・ミラーが２６日、報じた。メーガン妃は、自身の公式インスタグラムアカウントに、４日に放送される「ウィズ・ラブ、メーガン」に出演する自身のさまざまな映像を紹介する動画をアップロードして「私たちの番組が＠ｎｅｔｆｌｉｘで公開される