【モデルプレス=2025/02/27】モデルの藤井夏恋が27日に自身のInstagramを更新。夫で4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUの誕生日を祝福した。【写真】藤井夏恋、イケメン夫との夫婦ショット◆藤井夏恋、YUの誕生日を祝福この日、藤井は「Happy birthday to my love!」と、26日に誕生日を迎えたYUを祝福。エレベーターやタクシーで撮った写真をおしゃれにモノクロに加工して投稿した。また、3枚目には指輪を