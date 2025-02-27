長期間居座った寒波が去ると同時に、各地で春先取りの暖かさが訪れています。週末にかけてさらに気温は上がる見込みですが、このように暖かくなってくると、気になるのが桜の開花時期。最新の予想をまとめました。■早咲きの桜続々見頃にソメイヨシノの前に一足先に見頃を迎えているのは早咲きの「河津桜」。神奈川県三浦市では、例年30万人ほどが訪れる三浦海岸桜まつりが開催中で、多くの人でにぎわっている様子が見られました。