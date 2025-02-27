2024年11月、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が、首都圏の主要線区でワンマン運転を順次開始することを発表しました。首都圏といえば、通勤ラッシュもあるエリアです。 「ワンマン化するほど？」など、疑問に思う人もいるかもしれません。そこで今回は、JR東日本がワンマン化する理由やエリア、電車の運転士や車掌の年収などについてご紹介します。 JR東日本が首都圏の主要路線でワンマン化を発表 JR東日本が、