3月、4月に本格的な花粉の飛散シーズンがやってくる。早くも症状が出ている人も多いだろう。花粉症は転職を目指す人にも大ピンチであることが、就職情報サイトのマイナビ（東京都千代田区）が2025年2月13日に発表した「マイナビ花粉症と仕事に対する調査」でわかった。転職が盛んな20代の2人に1人以上が「花粉症が転職活動に影響している」と回答。求職者にとっても企業にとっても、ハッピーな解決方法はないのか。マイナビの朝