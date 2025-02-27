27日未明、福岡県水巻町で軽乗用車が遠賀川に転落し、運転していた60代の男性が死亡しました。事故の直前まで、3台のパトカーが軽乗用車を追跡していました。警察によりますと、27日午前1時前、福岡県水巻町伊左座で軽乗用車が遠賀川に転落しました。車を運転していたの男性が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。その後の調べで、死亡したのは近くに住む、タクシー運転手の60代の男性と分かりました。勤務