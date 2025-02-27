岡山市役所 高校の女子トイレに侵入したとして、警察に逮捕された40代の男性職員を岡山市は停職6カ月の懲戒処分としました。 27日付で停職6カ月の懲戒処分を受けたのは、岡山市北区中央福祉事務所の男性の副主査（42）です。 この職員は、2月2日、正当な理由がないのに岡山市の高校の女子トイレに侵入した疑いで、警察に現行犯逮捕されました。 市の聞き取りに対しこの職員は「性的な興味関心をもって入りました」「