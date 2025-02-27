3月いっぱいで120年以上の歴史に幕を閉じる山形県立米沢商業高校。卒業式を2日後に控えた27日、卒業生を描いた「似顔絵」がサプライズでプレゼントされました。卒業アルバム用の写真を参考に生徒の表情が水彩画で細かく描かれています。「めっちゃ似てる！ちょっときれいに描いてもらってる」「すごい上手。めっちゃ似てる」似顔絵を描いた米沢商業で美術を教える千種伸宜先生です。写真を見ながら一人一人の表情を描いていきます