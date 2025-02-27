世界のユニークな交通ルール6選！ 世界には日本人から見ると不思議な交通ルールがたくさんある 海外の交通ルールに注目すると「えっ、こんなルールがあるの？」と思うような面白いルールがたくさんあります。それぞれの国の文化や歴史が反映されたユニークなルールに触れると、交通ルールが決められた背景に面白さや深さを感じることができるでしょう。今回は、世界各