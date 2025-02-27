気象予報士でタレントの穂川果音（39）が27日、自身のインスタグラムを更新。私服のドレス姿を披露した。ミントカラーのスリップドレスで飲食店で笑顔を見せるショットをアップすると、「先日のBD会の時」友人が撮ってくれた写真だと紹介。「謎ポーズばかりしてます笑笑」と記した。穂川の投稿に、フォロワーからは「素敵」「なんか色っぽいです」「大人の色香」「酔うとこんな素顔だすんですね！」といった反響が寄せられて