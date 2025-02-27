俳優の内山理名（43）が、ヘルシーなメニューが並んだ食卓の様子を公開した。【映像】吉田栄作への愛妻弁当など内山理名のプロ顔負けの手料理（複数カット）これまでにも、夫で俳優の吉田栄作のために作った愛妻弁当や10分あれば作れる簡単納豆パスタなど、プロ顔負けの手料理をたびたびアップし、「とても美味しそうで綺麗」「胃袋までシッカリと掴まれてますね」など、反響が寄せられていた。プロ顔負けの手料理が並んだ食卓