【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は２６日、中国が台湾に軍事侵攻した場合の対応について「コメントしない。そのような立場になりたくない」と述べ、紛争を回避したい姿勢を示した。ホワイトハウスで記者団の質問に答えた。今回の発言は、台湾有事の際の米軍介入を明言しないことで中国をけん制する米国の長年の方針「曖昧戦略」に沿っている。ただ、ウクライナ侵略を巡りロシアに接近するトランプ氏の発言だけ