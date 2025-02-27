ニュージーランドのピーターズ副首相兼外相（左端）と会談する中国の韓正国家副主席（右端）＝26日、北京（新華社＝共同）【北京共同】中国を25〜27日に訪問したニュージーランドのピーターズ副首相兼外相は、同国近海での中国の軍事演習や南太平洋に着弾した昨年9月の大陸間弾道ミサイル（ICBM）発射訓練、中国と島国クック諸島の関係強化を巡り懸念を表明した。南太平洋に進出し、影響力を強める中国への危機感をにじませた。