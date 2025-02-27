楽天のドラフト1位・宗山塁内野手（明大）が27日、本拠の楽天モバイルパークで初練習。投内連係や内野ノック、フリー打撃などで約4時間汗を流した。宗山は「まだ芝が短い方なのかなと思うので、思ったより素直に打球もきていると感じた。バウンドの変化とか、風もシーズン入ったらちょっと変わってくるかな」と感想を話し「ホームグラウンドでどれだけ有利に試合をしていけるかっていうのが1つ大きなポイント。慣れていきたい