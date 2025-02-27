徳島県内で「ネギ」といえば徳島市の沖洲地区。「渭東ネギ」は全国にも名だたるブランドネギですが、実は徳島県阿波市に、この「ネギ」の生産加工で全国の「リーディングカンパニー」を目指す会社があります。一体どんな会社なのか、その取り組みや思いを取材しました。徳島県阿波市土成町、のどかな田園に突如現れたシックな黒の建物。中は一転、暖かな木目調のモダンなデザイン。こちらが青ネギに特化した生産・加工