元AKB48で、タレント、芸術家としての顔も持つ光宗薫（31）が27日までにインスタグラムを更新。昨年12月発売の「光宗薫2ndフォトブックATIKA」のアザーカットを公開した。「#光宗薫2ndフォトブック#ATIKA #アザーカット」とつづった上で、3枚の写真を公開。白のショーツ姿に黄緑色のニットをまとったランジェリーショットを披露した。光宗の投稿に対し「見とれてしまって気絶してしまいました」「薫ちゃんどうした？見せないで」