シンガー・ソングライターの岡崎体育が自身のX（旧ツイッター）を通じて、ライブグッズの転売行為に対する強い意見を表明した。岡崎は、今月15日に大阪、24日に東京で行われたファンクラブ限定ライブ「みんなの言いなり！歌えおだんごくん」のグッズを、マネジャー名義で通信販売することを告知。マネジャー名義のアカウントでは、公式サイトのリンクとともに、「一部商品を除き、受注販売もいたします！転売されたら泣く！全員を