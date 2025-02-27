◆球春みやざき・ソフトバンク9―0韓国・斗山（27日、宮崎アイビー）ソフトバンクの石塚綜一郎捕手（23）が開幕1軍入りへ、2安打の猛アピールを見せた。韓国・斗山との練習試合に「5番一塁」で先発出場し、3打数2安打だった。5回先頭で回ってきた2打席目に外角の球を左前へと運ぶ。さらに6回2死からは初球の直球を迷わず振り抜き二塁打に。それでも「完全に埋もれました」。石塚が退いた直後の8回に、7安打7得点の猛打と打線