◆4冠快挙の「将軍」キャストのプレゼンターに◆  「SAGアワード（全米映画俳優組合賞）」の公式インスタグラムが更新。「SHOGUN 将軍」が4冠を達成した「SAGアワード」でプレゼンターをつとめた「X-ファイル」のデイヴィッド・ドゥカヴニー(64)、ジリアン・アンダーソン(56)の久しぶりの2ショットが話題になっている。デイヴィッドとジリアンはテレビ部門の「アンサンブル賞」を受賞した「SHOGUN 将軍」の出演者にトロフィ