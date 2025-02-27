フジテレビと親会社フジ・メディア・ホールディングス（HD）の定例取締役会が27日、東京・台場の同局で行われた。終了後にフジテレビの清水賢治社長が報道陣に対応。CM差し替え企業数に言及した。CMを差し替えた企業の数について、担当者は「1月末時点で311社」と報告。「回復の見込みは途中です。2月25日現在の取引企業団体は72社。通例は400社以上です」と説明した。現在の取引企業団体72社がもともと取引していた会社なの