女子ツアーは1週間後のダイキン・オーキッド・レディース（3月6日初日、琉球GC）で25年シーズンの幕を開ける。今季はメルセデス・ランキングで初の女王となった竹田麗央（21）を始め、ポイントランキング上位5人のうち4人が米ツアーに主戦場を移す。それでも、タレント豊かな女子ツアーの人気はビクともしなさそうだ。ランキング4位の小祝さくら（26）ら黄金世代に加え、桑木志帆（22）ら伸び盛りの若手も多い。日本女子プロゴル