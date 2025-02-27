最高裁判所最高裁第1小法廷（岡正晶裁判長）は27日、ふるさと納税で多額の寄付を得ていることを理由に、国が特別交付税の減額を決定したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、市の訴えは裁判の対象になるとの初判断を示した。二審大阪高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。減額決定の違法性などが改めて審理される。裁判官5人全員一致の意見。2023年の高裁判決は「行政権の主体同士で