大分と台湾の台北市を結ぶ直行便が4月2日に就航することが正式に決まりました。 【写真を見る】大分ー台湾を結ぶ直行便、予約販売開始4月2日に正式就航LCCタイガーエア台湾 格安航空会社「タイガーエア台湾」は、台湾大手の中華航空の傘下企業で、福岡や宮崎でも直行便を運航しています。 このタイガー社が4月2日から大分と台北市の直行便を運航することが27日、正式に決まりました。 直行便は今