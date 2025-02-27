パナソニックホールディングス（HD）は27日、津賀一宏会長が6月23日付で退任し、特別顧問に就任する人事を発表した。また、電子部品・材料を製造する子会社「パナソニックインダストリー」の坂本真治社長が3月31日付で退任することも明らかにした。同社は米国の安全性認証を不正取得し、坂本氏らが隠蔽（いんぺい）していたことが発覚。ただ、「引責辞任ではない」（広報）としている。パナソニックインダストリーの坂本真治社長