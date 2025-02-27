ふるさと納税で多額の寄付収入を得た後、国から受け取る特別交付税を前年から約9割減らされた大阪府泉佐野市が、減額処分の取り消しを裁判で求められるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷（岡正晶裁判長）は27日の判決で「裁判の対象にあたる」とする初判断を示した。【表】ふるさと納税、初の1兆円超え「流出元」の自治体からは恨み節も「裁判では争えない」として市の敗訴とした二審・大阪高裁判決を破棄し、審