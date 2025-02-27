Kentaro Okasaka［東京２７日ロイター］ - フジ・メディア・ホールディングスは２７日、経営諮問委員会の社内委員を務めていた日枝久・取締役相談役が同日付で委員を辞任すると発表した。同社の金光修社長は記者団の取材に応じ、自身が日枝氏に辞任を促し、受け入れられたと明らかにした。金光氏は今後、経営諮問委で役員体制の縮小や、役員の平均年齢引き下げなど刷新に向けた議論を急ぐ意向を示した。フジテレビの清水賢治社