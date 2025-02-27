ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、2月27日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演。続く物価高の現状、今後について解説した。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「物価高が止まりません。食い止めたい、ということで日銀には早期の追加利上げを求める声も強まりそうです。一方で利上げは景気を冷やす恐