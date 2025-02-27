犬型の農業支援ロボット 岡山大学が犬型の農業支援ロボットの体験会を開きました。 岡山大学が進める中山間地域活性化プロジェクトの一環で開かれた体験会です。大学職員や学生ら約50人が参加しました。 高知工科大学が所有する農業支援犬型ロボット「Spot」です。 「Spot」は人の声を認識し、指定した場所まで最大14kgの荷物を乗せて運ぶことができます。傾斜やデコボコがある畑などでも安定して歩けます。 （岡