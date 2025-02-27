角田夏実選手の必殺技は「腕ひしぎ十字固め」「巴投げ」だけど！？ 角田夏実選手の代名詞ともいえる「巴投げ」からの「腕ひしぎ十字固め」。この技の組み合わせが確立したのは、大学進学後のことだったと教えてくれた。 高校時代から「巴投げ」を習得し始めたものの、試合で決めることはほとんどなかったそうで大学進学後に柔術の練習を取り入れたことで、技の幅が広がったという。 また、常に「相手の立場で考え