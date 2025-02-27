名作を生んだ温泉宿の一室がひな壇で飾られました。静岡･伊豆市の修善寺では、元温泉旅館を会場に、「女将の雛飾り展」が開催され、訪れた人たちを楽しませています。これは、修善寺温泉の女将たちが地元の旅館組合に寄贈したひな人形、約350体を展示しているものです。通常の五段飾りをはじめ、江戸時代中期に流行し、豪華な衣装や道具が特徴の「享保雛」や、京都の御所をモチーフにした「御殿飾り」など、明治から平成に作