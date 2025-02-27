フジテレビと親会社フジ・メディア・ホールディングス（HD）の定例取締役会が27日、東京・台場の同局で行われた。終了後にフジテレビの清水賢治社長が報道陣に対応。この日、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が4月25〜27日に予定していたフジサンケイ・レディース（静岡県川奈ホテルGC富士C）の中止を発表したことに言及した。大会はフジテレビなどフジサンケイグループの企業が主催している。同グループ代表でフジテレビと親