岸和田競輪場のF2「公営競技事業所長杯」は初日を終えた。ガールズ6Rを制したのは増田夕華（24＝岐阜）。前受けからカマしてきた吉村の番手にハマって抜け出し、1着スタート。「展開が良かったです。3コーナーで詰まったところからタイミング良く行けました」初の岸和田だが「走りにくい感じはなかった」と好感触を得た様子。地元・岐阜で行われるG1オールガールズクラシック（4月25〜27日）の出場が決まり「調子を上げ