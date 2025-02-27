去年3月にスタートした松坂屋名古屋店の改装工事。 【写真を見る】松坂屋の屋上遊園がリニューアル 昔ながらのレトロ遊具にオブジェのようなアート遊具も ｢笑顔がたくさん生まれる場所に｣ 投資総額は約63億円。全館の3分の1に及ぶ過去最大規模のリニューアルです。 去年11月には本館の3階・4階と北館の地下1階。12月には本館の5階と8階がオープンしました。 こうした中で、きょう報道陣にお披露