岩手県大船渡市の山林火災を巡り、中谷防衛相は27日、自衛隊のCH-47輸送ヘリ2機を追加派遣し、ヘリコプター計7機の態勢で消火に対応する方針を発表した。大船渡市赤崎町で26日に発生した山林火災については、岩手県知事から要請を受け、自衛隊が派遣され、消火活動などにあたっている。中谷防衛相は記者団に対し、「28日からは、通常のヘリコプターの10倍の散水が可能な優れた空中消火能力をもつCH-47輸送ヘリ2機の追加投入を予定