旧安倍派の政治資金問題をめぐり、会計責任者だった松本淳一郎元事務局長が、衆院予算委の参考人聴取で話した内容について、派閥の幹部だった下村博文元文科相が27日、FNNの取材に応じ、強く反論した。松本氏は、2022年7月にキックバック（還付）再開を指示した幹部が「今は現職ではないと思う」と証言した。当時の幹部で現職ではないのは下村氏か塩谷元文科相のいずれかだが、下村氏は、松本氏の証言が自身を指している可能性も踏