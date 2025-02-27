北秋田市で新聞配達をしていた女性を車ではねて死亡させたとして、過失運転致死の疑いで逮捕された36歳の男が、当時、酒を飲んだあとだったことが分かりました。警察は酒酔い、または酒気帯び運転と、ひき逃げの疑いでも引き続き調べを進めています。過失運転致死の疑いで今月10日に逮捕されたのは、北秋田市米内沢に住む会社員、若松大和容疑者36歳です。北秋田警察署の調べによりますと、若松容疑者は9日の午前2時ごろ、北秋田市