今オフも大型補強を続け、戦力を強化したドジャース。抜かりのない取引を進めたが、米スポーツメディア『FANSIDED』は26日（日本時間27日）、「すべての動きが大当たりとなるわけではない」とし、ギャビン・ラックス内野手をレッズへトレードしたことは早計だった可能性があると指摘した。 ■「後々大きな損失になるかもしれない」 サイ・ヤング賞左腕ブレイク・スネル投手を皮切りに、佐々木朗希投手、タナ&#