インフルエンサーのなえなのが28日放送のフジテレビバラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜後9：58）に出演する。【全身ショット】天使すぎる！ふわふわホワイトワンピで猫ポーズをするなえなの今回は大悟（千鳥）、フットボールアワー（後藤輝基、岩尾望）をはじめ、稲村亜美、EXILE TAKAHIRO、なえなの、吉村崇（平成ノブシコブシ）が登場。円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）がスタート。番