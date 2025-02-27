「さまぁ〜ずスタジアム宮崎キャンプＳＰ」の前編がＢＳ日テレで午後10時から放送されます。さまスタでおなじみの「あっさん」こと浅野翔吾選手や期待の若手、秋広優人選手などに加え、FA移籍してきた甲斐拓也選手にも直撃取材しています。甲斐選手がブルペンでつけるメモ、いわゆる“甲斐ノート”には何が書かれているのか、さまぁ〜ずの2人と宮崎瑠依さんが“するどく”突っ込む場面も。さらに、現役レジェンドである坂本勇人