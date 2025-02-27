敵地キングス戦米プロバスケットボール（NBA）のグリズリーズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝は26日（日本時間27日）、下部組織Gリーグのハッスルで敵地キングス戦に先発出場。第1クォーター（Q）にはスティールからの超絶パスで味方のダンクシュートをアシストする衝撃プレーを見せた。実況も「オー！なんてプレーだ！」などと大興奮。Gリーグ公式SNSが動画を公開している。独壇場だった。第1Q残り9分過ぎ、3ポイントエリア内を