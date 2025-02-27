韓国ロッテとの練習試合に登板し、1回を無失点のオリックス・平野＝宮崎市清武SOKKENスタジアム3月に41歳を迎えるオリックス最年長の平野が27日、宮崎市での韓国プロ野球ロッテとの練習試合で1回を三者凡退とした。巻き返しの鍵として重点的に磨くツーシームを有効に使い「感覚よく投げられた。順調にきている。このままいきたい」と好感触を口にした。打者の手元で曲がるツーシームでカウントを有利にし、フォークボールで連